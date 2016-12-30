В СБУ отреагировали на желание Савченко привезти Захарченко и Плотницкого в Киев

В Службе безопасности Украины не против, если народный депутат Надежда Савченко сможет привезти в Киев главарей боевиков т. н. "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. Об этом заявила в комментарии LB.ua спикер ведомства Елена Гитлянская.

Следователи рассматривают эту возможность с целью допросить главарей боевиков.

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", – сказала она.

Как заявляла Надежда Савченко, она планирует новые встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.

Как сообщалось 11 декабря, Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.