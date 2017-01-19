В СБУ прокомментировали возможность госизмены в действиях Савченко

Тандит отметил, что нардеп действовала не в рамках закона, контактируя с лидерами боевиков

Советник главы СБУ Юрий Тандит считает, что, встречаясь с главарями боевиков, народный депутат Надежда Савченко нарушала закон, однако он не стал называть это государственной изменой. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала NewsOne.

Советник главы спецслужбы отказался давать оценку действиям Савченко, ссылаясь на то, что обвиняя человека в госизмене сначала нужно изучить этот вопрос.

"Народные депутаты не входят в нашу подследственность. Есть определенная процедура. Могу лишь сказать, что по выездам Нади – она действовала не в рамках закона, она не предупреждала соответствующие структуры", – сказал Тандит.

Напомним, вчера, 18 января, Комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение рекомендовать рассмотреть в сессионном зале парламента проект постановления об исключении Надежды Савченко из этого комитета. Такое решение было принято после заслушивания информации от СБУ о неполномочных действиях Савченко в решении вопроса об освобождении заложников и публикации списков их фамилий.

В свою очередь сама Савченко отвергла обвинения в госизмене, прозвучавшие на заседании Комитета ВР по нацбезопасности в ее адрес. Нардеп считает, что своими действиями и высказываниями закон она не нарушала, и государственную тайну хранила.

Отметим, что поводом для изгнания Савченко из Комитета по нацбезопасности и обвинений в госизмене стала ее тайная встрече в Минске с главарями "ДНР" и "ДНР", о которой сообщалось 11 декабря. В СМИ появилась информация, что депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси.