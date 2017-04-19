В США рассказали, урежут ли помощь Украине

Гарри Табах отметил, что Трамп попросит у Украины отчет о том, на что ушли деньги

Пока США не будут урезать финансовую помощь Украине. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил капитан 1-го ранга военно-морских сил США, экс-начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве Гарри Табах.

"Во-первых, эта помощь не такая огромная, чтобы тратить на нее время в Конгрессе. Во-вторых, это пойдет на пользу Путину, а этого в США не хотят", – отметил Табах.

В то же время он подчеркнул, что рано или поздно президент США Дональд Трамп спросит: "Где эти деньги? А что вы на них сделали?" "Если не отчитаются за это, то толку не будет. Трамп – человек денег", – подытожил военный.