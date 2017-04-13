Рада разрешила давать Героя Украины иностранцам

Сегодня, 11:18

Граждане других государств смогут посмертно получить такое звание за геройский поступок ради Украины

Фото из открытых источников. Фото:
Фото из открытых источников. Фото:

Верховная Рада поддержала президентский законопроект, которым разрешается присваивать посмертно звание "Герой Украины" иностранцам. За данное решение проголосовали 235 народных избранников, передает "Интерфакс-Украина".

Депутаты приняли за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в раздел 5 "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах", который внес на рассмотрение парламента президент.

Так, согласно принятому документу, звание "Герой Украины" может быть присвоено как исключение посмертно иностранцу, награжденному орденом "Героев небесной сотни" за выдающийся геройский поступок, связанный с отстаиванием конституционных основ демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 – февраля 2014 года).

Как гласит Закон Украины, данное звание может присваиваться исключительно гражданам Украины за совершение выдающегося, геройского поступка либо выдающегося трудового достижения.

Напомним, на днях президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины посмертно украинскому оперному певцу Василию Слипаку, который погиб на Донбассе, а ранее был участником Революции Достоинства.
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