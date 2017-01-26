В украинской делегации ПАСЕ произошел раскол – Лозовой

Сегодня, 11:16

Часть депутатов голосовала "за" украинскую резолюцию, другая часть – "против"

Андрей Лозовой. Фото: Facebook
Андрей Лозовой. Фото: Facebook

При голосовании за резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о функционировании демократических институтов в Украине произошел раскол украинской делегации. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины из Радикальной партии Андрей Лозовой.

"То, что произошло на сессии ПАСЕ, относительно голосования за резолюцию о функционировании демократических институтов в Украине, это в целом позор ... Первый факт – то, что произошел раскол украинской делегации. Из 12 голосов – 7 голосов было "за" эту резолюцию, в том числе и Арьева, Новинского. Было 2 голоса "против" – мой и голос Елены Сотник. Еще 3 голоса воздержались – Голуб, Соболев, Борислав Береза", – сказал нардеп.

Как сообщалось, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

Заметим, в документе подчеркивается, что отсутствие прогресса в имплементации минских договоренностей не должно быть причиной торможения процесса реформ и демократической консолидации страны.

В резолюции отмечается прогресс конституционной реформы, которая еще должна быть завершена принятием изменений к Конституции, что также является важным для продвижения судебной реформы.

При этом ПАСЕ выражает обеспокоенность относительно соблюдения прав человека в положениях закона о люстрации. В резолюции содержится призыв к Верховной Раде Украины внести изменения в законодательство в соответствии с европейскими стандартами.

Также ПАСЕ констатирует, что в Украине все еще остается высокий уровень коррупции.
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