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В Украину прибыла особая делегация НАТО – Минобороны http://www.segodnya.ua/img/article/7911/52_main.1485247742.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/52_tn.1485247742.jpg Политика Одна из целей визита – обсудить механизм достижения совместимости между подразделениями ВСУ и стран – членов Альянса

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Украина и НАТО продолжают сотрудинчество. Фото из открытых источников

В Украину прибыла делегация Организации Североатлантического договора (НАТО) по вопросам оборонного планирования. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Целью визита является проведение двусторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия нашего государства в этих мероприятиях", – заявил он.

"Процесс планирования и оценки сил являются эффективным механизмом достижения совместимости между подразделениями ВСУ и стран – членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в НАТО", – отметил Гуцуляк.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии.
Украина, нато, Минобороны, стандарты, гуцуляк

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