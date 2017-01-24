В Украину прибыла особая делегация НАТО – Минобороны

Одна из целей визита – обсудить механизм достижения совместимости между подразделениями ВСУ и стран – членов Альянса

В Украину прибыла делегация Организации Североатлантического договора (НАТО) по вопросам оборонного планирования. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"Начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Целью визита является проведение двусторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия нашего государства в этих мероприятиях", – заявил он.

"Процесс планирования и оценки сил являются эффективным механизмом достижения совместимости между подразделениями ВСУ и стран – членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в НАТО", – отметил Гуцуляк.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина не может растягивать процесс приведения Вооруженных сил к стандартам НАТО из-за продолжающейся российской агрессии.