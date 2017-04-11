В Верховной Раде идет обсуждение закона о Конституционном суде

Целое утреннее заседание парламента потратили на один документ. Три с половиной часа депутаты обсуждали законопроект о Конституционном Суде. Речь идет о введении новой структуры ведомства: большой палаты, 2 сенатов и 6 коллегий. У судей предлагается забрать обязанность трактовать законы. Для этого есть судебная практика. Зато судьи должны предоставлять вывод – соответствуют Конституции вопрос всеукраинских референдумов. Но самая горячая дискуссия завязалась вокруг заработных плат, надбавок и пенсий служителей Фемиды.

"Все понимают, что за закон голосов не будет. Мы прошли только половину поправок", – заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко.