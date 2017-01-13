Визит Байдена в Украину перенесен – СМИ

Источник не сообщил причину изменения планов американского политика, однако он все же равно должен прибыть в Киев

Вице-президент США Джозеф Байден, который должен был прилететь в Киев 15 января, перенес свой визит на день позже – 16 января. Об этом "Українским новинам" сообщил источник в дипломатических кругах Украины.

Американский политик прибудет в Украину днем позднее, чем ожидалось.

"Визита Байдена в Киев перенесен на понедельник", – сказал собеседник агентства.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба президента Украины, Байден должен был прилететь в Киев 15 января, где должна была состояться встреча с главой украинского государства Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В свою очередь в США подтвердили, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину и Всемирный экономический форум в Давосе.

Ранее народный депутат Светлана Залищук объяснила, что означает визит Джо Байдена в Украину. По ее мнению, это будет свидетельствовать о поддержке Украины со стороны США, в частности американской оппозиции.