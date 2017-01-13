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Визит Байдена в Украину перенесен – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7879/86_main.1484309846.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/86_tn.1484309846.jpg Политика Источник не сообщил причину изменения планов американского политика, однако он все же равно должен прибыть в Киев

Визит Байдена в Украину перенесен – СМИ

Сегодня, 14:17

Источник не сообщил причину изменения планов американского политика, однако он все же равно должен прибыть в Киев

Джо Байден. Фото: скриншот
Джо Байден. Фото: скриншот

Вице-президент США Джозеф Байден, который должен был прилететь в Киев 15 января, перенес свой визит на день позже – 16 января. Об этом "Українским новинам" сообщил источник в дипломатических кругах Украины.

Американский политик прибудет в Украину днем позднее, чем ожидалось.

"Визита Байдена в Киев перенесен на понедельник", – сказал собеседник агентства.

Напомним, как ранее сообщала пресс-служба президента Украины, Байден должен был прилететь в Киев 15 января, где должна была состояться встреча с главой украинского государства Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В свою очередь в США подтвердили, что 15-18 января вице-президент США Джо Байден посетит Украину и Всемирный экономический форум в Давосе.

Ранее народный депутат Светлана Залищук объяснила, что означает визит Джо Байдена в Украину. По ее мнению, это будет свидетельствовать о поддержке Украины со стороны США, в частности американской оппозиции.
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