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Военная прокуратура займется заявлениями Билецкого http://www.segodnya.ua/img/article/7883/90_main.1484492367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/90_tn.1484492367.jpg Политика Анатолий Матиос прокомментировал слова нардепа

Военная прокуратура займется заявлениями Билецкого

Сегодня, 16:57

Анатолий Матиос прокомментировал слова нардепа

Андрей Билецкий. Фото: news-front.info
Андрей Билецкий. Фото: news-front.info

Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал проверить заявление народного депутата и лидера "Азова" Андрея Билецкого. Об этом Матиос заявил на своей странице в Facebook.

"Радикальность претензий в блоге, а не через в полной мере действенный инструмент депутатского обращения нардепа Билецкого несколько удивила. Опубликованный, эмоционально-не присущий, боевому офицеру радикализм исповедует другая политическая сила. Разберемся и дадим оценку по закону", – подчеркнул Матиос.

Как сообщалось, экс-комбат батальона "АЗОВ", нардеп Андрей Билецкий в своем блоге на "Украинской правде" заявил о покрытии руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов, которое проводит руководство Национальной гвардии.
политика, ГПУ, Азов, обращения, заявления, белецкий

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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