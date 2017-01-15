Военная прокуратура займется заявлениями Билецкого

Главный военный прокурор Анатолий Матиос пообещал проверить заявление народного депутата и лидера "Азова" Андрея Билецкого. Об этом Матиос заявил на своей странице в Facebook.

"Радикальность претензий в блоге, а не через в полной мере действенный инструмент депутатского обращения нардепа Билецкого несколько удивила. Опубликованный, эмоционально-не присущий, боевому офицеру радикализм исповедует другая политическая сила. Разберемся и дадим оценку по закону", – подчеркнул Матиос.

Как сообщалось, экс-комбат батальона "АЗОВ", нардеп Андрей Билецкий в своем блоге на "Украинской правде" заявил о покрытии руководством Нацгвардии офицеров-сепаратистов, коррупционной составляющей в НГ и систематическом уничтожении добровольческих батальонов, которое проводит руководство Национальной гвардии.