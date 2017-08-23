Волкер рассказал, о чем договорился с Сурковым

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер в преддверии визита в Киев выразил надежду на то, что сторонам конфликта на Донбассе удастся договориться о перемирии в связи с началом нового учебного года.

"Есть одна специфическая вещь, которой на встрече с господином Сурковым (помощник президента РФ Владимира Путина, – Ред.) мы не уделяли много времени, но я знаю, что она занимает очень важное место в повестке дня Нормандского процесса. Это – перемирие в связи с началом сезона нового учебного года, чтобы мы могли придать перемирию новый импульс. Похоже, что это очень хорошая идея, и мы действительно полностью её поддержим, и я надеюсь, что стороны смогут это сделать", – сказал Волкер в интервью агентству BNS в Литве, комментируя итоги встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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Он назвал "конструктивными" переговоры с Сурковым. "У меня была возможность услышать о некоторых перспективах России и самому изложить некоторые наши перспективы", – отметил Волкер.

"Статус-кво (на Донбассе – Ред.) – это не хорошо ни для русских, ни для украинцев... Это сейчас просто гуманитарная трагедия. И нам действительно нужно попробовать это изменить, и, считаю, мы договорились делать все, что можем, дабы попытаться это изменить", – добавил американский дипломат.

Он рассказал, что в ходе встречи с Сурковым обсуждались переговоры по украинскому урегулированию в Минске.

"Минские соглашения очень важны и их необходимо реализовать, но сейчас мы очутились в тупике. Нам нужно освежить оценку, как увеличить безопасность для проживающих в Украине людей", – отметил Волкер.

По его словам, в ходе переговоров с Сурковым была достигнута договоренность о новой встрече – "через пару недель, возможно, через месяц".

"Мы договорились снова встретиться, чтобы продолжить, а сейчас я четко дал понять, что мы полностью поддерживаем Нормандский формат и Минские соглашения", – подчеркнул Волкер.

Он также сказал, что США ещё не определились относительно поставок оружия Украине и что этот вопрос в настоящее время весьма активно обсуждается в Вашингтоне.

Напомним, 21 августа в Минске Волкер встретился с Сурковым для обсуждения разрешения конфликта на Донбассе.