Вслед за Порошенко от завтрака Пинчука в Давосе отказалась Климпуш-Цинцадзе

Российская пропаганда может использовать в своих целях "мирный план" Пинчука против Украины, считает вице-премьер

Печально известная статья украинского бизнесмена Виктора Пинчука о компромиссном плане с РФ по Украине может быть использована российской пропагандой для легитимизации этой дискуссии во время экономического форума в Давосе. Так объяснила свое решение не ехать на завтрак, организованный бизнесменом, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Давос – это та площадка высокого уровня, которая должна использоваться для заявлений позиции Украины.

"Но впоследствии стало понятно, что положения этого так называемого "мирного плана" уже взяла на вооружение российская пропаганда. Она пытается демонстрировать, будто бы часть украинской элиты готова отказаться и от Крыма с Донбассом, и от интеграции в ЕС и НАТО ради примирения с агрессором. Это делается, чтобы поставить под сомнение наше единство. И это все накануне возможной встречи Путина и Трампа. Вероятно, чтобы показать, что Украина такой вариант может рассматривать и даже согласиться на него", – написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Вице-премьер подчеркнула, что украинский завтрак может быть использован для легитимизации этой дискуссии.

"После таких размышлений решила отказаться от поездки", – добавила она.

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко планирует посетить Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Однако, как заявляют в СМИ, глава украинского государства решил не посещать традиционный "украинский ланч" Пинчука.

Напомним, Виктор Пинчук заявлял в своей статье, что Украине стоит на время отказаться от евроинтеграционных стремлений, а также поставить крест на членстве в НАТО. Кроме того, по его мнению, Украина должна пожертвовать аннексированным Крымом ради мира с Россией, а также согласиться на замораживание конфликта на Донбассе.

В свою очередь в статье заместителя главы Администрации президента Украины Константина Елисеева в The Wall Street Journal, опубликованной в ответ на статью Пинчука, говорится, что компромиссы на российских условиях – это неверная политика для достижения мира в Украине.