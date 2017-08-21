Встречу Волкера и Суркова по Украине "засекретят" для СМИ

В Минске подтверждают, что беседа уже назначена и пройдет в закрытом формате

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России пройдет 21 августа в Минске в закрытом для прессы формате. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

"Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате", — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о встрече помощника президента России Владислав Сурков и спецпредставителя США Волкера.

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По данным источников российских СМИ, встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня. На встрече "планируется обсудить российско-украинские отношения".

Ранее госдепа США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа. Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.