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Ющенко о передаче "Межигорья" Януковичу: Я тут ни при чем, там Тимошенко собиралась жить http://www.segodnya.ua/img/article/7826/87_main.1482576466.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/87_tn.1482576466.jpg Политика Экс-президент заявил, что не мог не подписать решение парламента

Ющенко о передаче "Межигорья" Януковичу: Я тут ни при чем, там Тимошенко собиралась жить

Сегодня, 12:46

Экс-президент заявил, что не мог не подписать решение парламента

Виктор Ющенко. Фото: nv.ua
Виктор Ющенко. Фото: nv.ua

Бывший президент Украины Виктор Ющенко категорически отверг свою вину в передаче резиденции "Межигорье" из государственной собственности в частную.

"Вот я тут совсем ни при чем", – сказал Ющенко в интервью НВ.

Экс-президент рассказал, что, еще будучи премьером, посчитал правильным передать все резиденции с баланса правительства на баланс Государственного управления делами (ГУД), которое подчиняется президенту Украины. И уже парламент под руководством спикера Владимира Литвина передал резиденции с баланса ГУД для обслуживания парламента и далее Виктору Януковичу.

При этом отметим, что именно Ющенко подписал решение о передаче "Межигорья". Экс-президент подчеркнул, что не мог не подписать его.

"Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить", – сказал Ющенко.

Кроме того, Ющенко отметил, что ни разу не бывал в "Межигорье" после бегства Януковича в Россию.
Ющенко, Янукович, Тимошенко, Межигорье, резиденция

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