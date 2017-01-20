Ющенко считает российскую армию слабой, как и Россию

Украина в противостоянии с Россией должна достичь мира через победу над российской агрессией. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его мнению, Украина имеет шанс победить в войне с Россией, так как ее армия не сильная.

"Очевидно, мы должны говорить о мире через украинскую победу. И не надо говорить какая российская армия сильная. Она не сильная, Россия не сильная, Россия слабая", – сказал Ющенко.

Экс-президент объяснил, что у России сейчас слабая экономика, которая является основой для возможности вести затяжную войну. Он отметил, что ВВП России меньше, чем валовый внутренний продукт Нидерландов, Италии и Великобритании, не говоря уже о Франции и Германии.

В качестве примера того, что не нужно бояться РФ, Ющенко привел войну во Вьетнаме.

"Когда в 70-х годах аналогичный вопрос стоял перед вьетнамским народом, никто не спрашивал: "Слушайте, а вы знаете какая сильная американская армия?". Нация помнила: в войне побеждает не оружие, в войне всегда побеждает дух", – резюмировал Ющенко.

Ранее Виктор Ющенко заявлял, что на данный момент Украина не знает, как победить Россию-агрессора и вернуть мир на свои земли. По его мнению, украинское государство неадекватно к процессам, которые с ним происходят.