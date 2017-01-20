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Ющенко считает российскую армию слабой, как и Россию http://www.segodnya.ua/img/article/7903/60_main.1484941391.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/60_tn.1484941391.jpg Политика Экс-президент привел в пример Вьетнам, который смог успешно противостоять мощной американской военной машине

Ющенко считает российскую армию слабой, как и Россию

Сегодня, 21:44

Экс-президент привел в пример Вьетнам, который смог успешно противостоять мощной американской военной машине

Виктор Ющенко. Фото: unn.com.ua
Виктор Ющенко. Фото: unn.com.ua

Украина в противостоянии с Россией должна достичь мира через победу над российской агрессией. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne третий президент Украины Виктор Ющенко.

По его мнению, Украина имеет шанс победить в войне с Россией, так как ее армия не сильная.

"Очевидно, мы должны говорить о мире через украинскую победу. И не надо говорить какая российская армия сильная. Она не сильная, Россия не сильная, Россия слабая", – сказал Ющенко.

Экс-президент объяснил, что у России сейчас слабая экономика, которая является основой для возможности вести затяжную войну. Он отметил, что ВВП России меньше, чем валовый внутренний продукт Нидерландов, Италии и Великобритании, не говоря уже о Франции и Германии.

В качестве примера того, что не нужно бояться РФ, Ющенко привел войну во Вьетнаме.

"Когда в 70-х годах аналогичный вопрос стоял перед вьетнамским народом, никто не спрашивал: "Слушайте, а вы знаете какая сильная американская армия?". Нация помнила: в войне побеждает не оружие, в войне всегда побеждает дух", – резюмировал Ющенко.

Ранее Виктор Ющенко заявлял, что на данный момент Украина не знает, как победить Россию-агрессора и вернуть мир на свои земли. По его мнению, украинское государство неадекватно к процессам, которые с ним происходят.
экономика, россия, Ющенко, мир, армия, экс-президент

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