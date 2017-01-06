Залищук рассказала, что означает визит Байдена в Украину
Нардеп считает, что часть либерального истеблишмента США "все равно поддерживает Украину"
Визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена будет свидетельствовать о поддержке со стороны США, в частности американской оппозиции. Такое мнение в комментарии "112 Украина" высказала народный депутат Светлана Залищук.
"Часть либерального истеблишмента США все равно поддерживает Украину и будет поддерживать. Особенно этот сигнал важен, если Байден приедет, потому что он прозвучит на фоне последних заявлений Трампа и неопределенности политики по отношению к России и новой американской администрации", – сказала Залищук.
По ее словам, Байден – частый гость в Украине, "у него к ней (Украине – Ред.) особое отношение".
"Это будет сигнал, что оппозиция и либеральный истеблишмент в Америке все равно поддерживает Украину", – отметила нардеп.
Напомним, 15 января Украину намерен посетить вице-президент США Джо Байден. По мнению президента Украинской Ассоциации внешней политики Владимира Хандогия, Джозеф Байден планирует посетить Украину, чтобы попрощаться со своими партнерами.
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