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Залищук рассказала, что означает визит Байдена в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7860/48_main.1483713940.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/48_tn.1483713940.jpg Политика Нардеп считает, что часть либерального истеблишмента США "все равно поддерживает Украину"

Залищук рассказала, что означает визит Байдена в Украину

Сегодня, 16:45

Нардеп считает, что часть либерального истеблишмента США "все равно поддерживает Украину"

Светлана Залищук. Фото: facebook.com
Светлана Залищук. Фото: facebook.com

Визит в Украину вице-президента США Джозефа Байдена будет свидетельствовать о поддержке со стороны США, в частности американской оппозиции. Такое мнение в комментарии "112 Украина" высказала народный депутат Светлана Залищук.

"Часть либерального истеблишмента США все равно поддерживает Украину и будет поддерживать. Особенно этот сигнал важен, если Байден приедет, потому что он прозвучит на фоне последних заявлений Трампа и неопределенности политики по отношению к России и новой американской администрации", – сказала Залищук.

По ее словам, Байден – частый гость в Украине, "у него к ней (Украине – Ред.) особое отношение".

"Это будет сигнал, что оппозиция и либеральный истеблишмент в Америке все равно поддерживает Украину", – отметила нардеп.

Напомним, 15 января Украину намерен посетить вице-президент США Джо Байден. По мнению президента Украинской Ассоциации внешней политики Владимира Хандогия, Джозеф Байден планирует посетить Украину, чтобы попрощаться со своими партнерами.
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