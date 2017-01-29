Запад боится давать Украине военные технологии – экс-замглавы Генштаба

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что Запад не дает Украине свои технологии, так как боится, что в будущем могут получить нового конкурента.

Об этом он высказался в интервью "Апострофу".

На вопрос изменилось ли оснащение Украины с начала войны Думанский ответил, что не увидел того оборонно-промышленного комплекса, который должен был быть развернут на период войны.

"Мы разве видим, что приняты новые образцы вооружения? На промышленном уровне работают конвейеры, с которых сходят новые танки, артиллерийские системы? Что важно в бою? Это боевая машина, которая не заглохнет, и командир, уверенный в ней", – сказал генерал.

Он отметил, что с начала войны проявления международной военной поддержки были активными.

"Тогда было желание и нашей диаспоры, и поддержка США, но с каждым днем мы становимся все более неинтересными. Мы уже всем надоели. США в 2015 году выделили нам аж 300 миллионов долларов, в 2017 году в бюджет Пентагона на помощь Украине включили 350 миллионов. Сравним: США не на военные действия, когда они садили на одно место СССР через Афганистан, выделяли от 3 до 30 миллиардов долларов. На самом деле нам много не нужно. Если есть желание помочь, дайте свои технологии. Мы же не претендуем на многомиллионную помощь. Просто заведите сюда свои технологии. Но этого не делают, ведь в будущем мы можем стать им конкурентами и осваивать рынки, где они являются лидерами", – считает Думанский.

Также он подчеркнул необходимость для украинской армии летального оружия в качестве иностранной помощи.

"Конечно, нужно. Когда начинался военный конфликт, нам давали и медицинское обеспечение, каски, бронежилеты. Все то, что за 25 лет мы не смогли сами создавать. Технологически у нас, вроде как, и были разработки, но не хватило, как всегда, финансов, чтобы запустить разработки в промышленность", – сказал генерал.

Как сообщалось ранее, украинский дипломат Валерий Чалый считает, что с приходом в США к власти нового президента и его Администрации шансы Украины получить летальное оружие от этой страны могут увеличиться.