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Запрет на въезд мэру Перемышля: Польша требует от Украины объяснений http://www.segodnya.ua/img/article/7895/87_main.1484767224.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/87_tn.1484767224.jpg Политика Польша направила в МИД Украины ноту с просьбой объяснить причины запрета на въезд мэру Перемышля

Запрет на въезд мэру Перемышля: Польша требует от Украины объяснений

Сегодня, 21:20

Польша направила в МИД Украины ноту с просьбой объяснить причины запрета на въезд мэру Перемышля

Польша направила в МИД Украины ноту, фото Dialog.ua
Польша направила в МИД Украины ноту, фото Dialog.ua

Посольство Польши в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств относительно запрета на въезд в страну для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, передает польское издание Fakty.interia.

"Сейчас мы ждем официального ответа украинской стороны МИД и используем все имеющиеся инструменты для того, чтобы прояснить ситуацию", – отметил пресс-секретарь.

Ранее в СБУ пояснили, что мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле. 

Напомним, Хома вчера направлялся в консульство Львова через пункт пропуска "Медыка-Шегини" и не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание "одного из правоохранительных органов Украины". По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел "Марш орлят". "Орлятами" называют польских добровольцев, которые в 1918-1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919-1921 годах. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: "Смерть украинцам!", и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.
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