Запрет на въезд мэру Перемышля: Польша требует от Украины объяснений

Посольство Польши в Киеве направило ноту в Министерство иностранных дел Украины с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств относительно запрета на въезд в страну для мэра Перемышля Роберта Хомы. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Польши Йоанна Вайда, передает польское издание Fakty.interia.

"Сейчас мы ждем официального ответа украинской стороны МИД и используем все имеющиеся инструменты для того, чтобы прояснить ситуацию", – отметил пресс-секретарь.

Ранее в СБУ пояснили, что мэру польского города Перемышль Роберту Хоме Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

Напомним, Хома вчера направлялся в консульство Львова через пункт пропуска "Медыка-Шегини" и не был пропущен украинскими пограничниками. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пограничники выполнили указание "одного из правоохранительных органов Украины". По его словам, Роберту Хоме запрещен въезд в Украину на 5 лет.

Отметим, в Перемышле в декабре 2016 года прошел "Марш орлят". "Орлятами" называют польских добровольцев, которые в 1918-1919 годах воевали против Западноукраинской Народной Республики, а также против советской власти в 1919-1921 годах. В момент прохождения колонны мимо здания Украинского народного центра один из демонстрантов прокричал: "Смерть украинцам!", и участники шествия хором его поддержали. Мероприятие проходило под патронатом мэра Хомы, причем дипломаты обеих стран заявляли, что инцидент на марше не повлияет на отношения Польши и Украины.