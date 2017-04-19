Зеркаль прокомментировала решение Гааги по РФ

Решение Международного суда ООН в Гааге относительно временных мер против России является позитивным, несмотря на то, что судья не удовлетворили все исковые требования Киева. Об этом заявила по завершению суда заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

"Конечно, есть достаточно доказательств. Но когда мы готовили это дело по предварительным мероприятиям, мы исходили из того, что нужно доказать предварительно юрисдикцию и предоставить доказательства именно нарушения Конвенции. Суд признал, что этого им недостаточно для принятия решения. Поэтому сейчас мы будем фокусироваться уже на доказательстве вины и доказательстве намерений по сбитию, например, самолета МН-17. Если посмотреть на комментарии, написанные судьями, там также указано, что есть несогласие с позицией большинства судей именно по "Боингу", – сказала Зеркаль.

Дипломат отметила, что решение Международного суда является позитивным для Украины.

"Суд признал наличие нарушений. Суд даже признал, что наличие этого спора никак не препятствует Минскому процессу и что стороны могут продолжать Минский процесс, а судебное рассмотрение – параллельное обязательство. Никто ничего нам не лимитировал. Поэтому для нас это решение действительно позитивное", – сказала она.

Зеркаль рассказала, что теперь следующая стадия – это рассмотрение дела по сути.

"В мае мы будем тут собираться со сторонами, чтобы суд определился, каким будет календарь рассмотрения дела по сути", – добавила она.

Также она написала у себя в Facebook, что в Украине есть достаточно понимания, какие именно доказательства мы будем представлять на стадии слушаний по сути. Также она надеется, что Россия будет выполнять решение суда.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине. Мы призываем все международное сообщество очень тщательно следить за выполнением Россией решения суда и привлекать Россию к ответственности за каждый факт нарушения этого решения", – написала Зеркаль.

Как сегодня стало известно, Международный суд ООН в Гааге отказался удовлетворить исковые требования Украины относительно временных мер против России. Судьям оказалось мало доказательств Украины по финансированию терроризма Россией.