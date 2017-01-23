Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости политики Новости политики
Зимняя сессия ПАСЕ: Нардеп рассказал, что нужно изменить в докладе украинской делегации http://www.segodnya.ua/img/article/7908/58_main.1485172580.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/58_tn.1485172580.jpg Политика Изменения должны коснуться пункта о Минских соглашениях и изменениях в Конституцию Украины

Зимняя сессия ПАСЕ: Нардеп рассказал, что нужно изменить в докладе украинской делегации

Сегодня, 13:56

Изменения должны коснуться пункта о Минских соглашениях и изменениях в Конституцию Украины

Алексей Гончаренко. Фото: goncharenko.od.ua
Алексей Гончаренко. Фото: goncharenko.od.ua

В доклад украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Евртопы (ПАСЕ) нужно внести несколько поправок по поводу Минских договоренностей. Об этом в кулуарах ПАСЕ заявил нардеп от фракции БПП Алескей Гончаренко, передает телеканал "112 Украина".

"Там есть пункт, который говорит о том, что Совет Европы призывает все стороны к полному выполнению минских соглашений, включая изменения и поправки к Конституции. Мы хотим вообще убрать часть об изменении Конституции, а во-вторых, четко прописать, что главными исполняющим будет РФ как сторона, которая начала этот конфликт", – заявил Гончаренко.

Кроме того, по словам нардепа, нужно четко прописать, что условия будут выполняться тогда, когда Россия будет выполнять свою часть договоренностей о безопасности по поводу отвода войск.

По словам Гончаренко, резолюции ПАСЕ все равно будут эффективными, несмотря на то, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в этом году.

"ПАСЕ является чрезвычайно важным органом, к которому прислушиваются во всем мире, кроме того, Европейский суд по правам человека, в который Украина подала уже несколько исков против России, является частью Совета Европы, как и ПАСЕ", – заявил Гончаренко.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня начинается зимняя пленарная сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января.

Напомним, Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.
россия, Украина, Донбасс, гончаренко, пасе, минск, нардеп, рф, доклад, совет европы, регламент, по правам человека, минские договоренности, минские соглашения

Вы сейчас просматриваете новость "Зимняя сессия ПАСЕ: Нардеп рассказал, что нужно изменить в докладе украинской делегации". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Начинается зимняя сессия ПАСЕ. Фото: sq.com.ua

Зимняя сессия ПАСЕ: вопросы и дебаты предстоящей недели Ассамблеи

Сегодня, 12:58

В центре внимания Парламентской ассамблеи совета Европы на этой сессии будут свобода слова, Украина, Сирия и Турция, а также вопросы безопасности

Политика

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров ответил на заявление Порошенко по алгоритму выполнения Минских соглашений

Сегодня, 12:18

По словам главы МИД РФ, предложенный подход якобы противоречит тому, что прописано в документе

Донбасс

Георгий Тука. Фото: 24tv.ua

Тука рассказал, из кого состоит "армия Л/ДНР"

Сегодня, 11:08

Если бы Россия захотела вывести войска, то из "войск" т. н. "ЛНР" и "ДНР" ушли бы 30% состава, считает чиновник

Мир

В ПАСЕ обеспокоены действиями РФ. Фото: AFP

В ПАСЕ жестко ответили на отказ РФ выполнять решения ЕСПЧ по ЮКОСу

Сегодня, 10:38

Как отмечается, безусловное выполнение Конвенции является обязанностью всех государств-членов

Политика

Новому президенту США понадобится минимум полгода на выработку стратегии по Украине. Фото AFP

Украинский вопрос Трампу малоинтересен - политологи

Сегодня, 08:13

Новый глава Белого дома пока не готов решать проблемы Украины, считают эксперты

Донбасс

На линии фронта в Донбассе развернули огромный флаг Украины

Вчера, 17:52

Символ государства смогли увидеть на оккупированной территории

Политика

Президент Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

Порошенко назвал условия для изменения Конституции

Вчера, 14:50

По мнению президента, любым шагам по политическому урегулированию на Донбассе должен предшествовать очевидный прогресс в вопросах безопасности

Донбасс

ОБСЕ сообщает о критической ситуации в некоторых поселках Донбасса. Фото: из открытых источников

В ОБСЕ рассказали о критической ситуации в поселках на линии фронта

Вчера, 13:16

В Крутой Балке и Бетманово нет электричества

Политика

Петр Порошенко / Фото: politrada.com

Порошенко категорически отвергает идею отказа от Донбасса

Вчера, 10:24

Гарант считает, что некоторые политсилы призывают вести себя с жителями оккупированных районов Донбасса, как-будто они уже не украинские граждане

Политика

Ирина Геращенко. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

В ПАСЕ поднимут вопрос об освобождении украинских пленников Кремля - Геращенко

21 Января, 21:25

По данным СБУ, на сегодняшний день боевики удерживают в плену 112 украинцев, еще не менее 17 граждан Украины незаконно удерживают на территории РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.