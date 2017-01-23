Зимняя сессия ПАСЕ: Нардеп рассказал, что нужно изменить в докладе украинской делегации

В доклад украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Евртопы (ПАСЕ) нужно внести несколько поправок по поводу Минских договоренностей. Об этом в кулуарах ПАСЕ заявил нардеп от фракции БПП Алескей Гончаренко, передает телеканал "112 Украина".

"Там есть пункт, который говорит о том, что Совет Европы призывает все стороны к полному выполнению минских соглашений, включая изменения и поправки к Конституции. Мы хотим вообще убрать часть об изменении Конституции, а во-вторых, четко прописать, что главными исполняющим будет РФ как сторона, которая начала этот конфликт", – заявил Гончаренко.

Кроме того, по словам нардепа, нужно четко прописать, что условия будут выполняться тогда, когда Россия будет выполнять свою часть договоренностей о безопасности по поводу отвода войск.

По словам Гончаренко, резолюции ПАСЕ все равно будут эффективными, несмотря на то, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в этом году.

"ПАСЕ является чрезвычайно важным органом, к которому прислушиваются во всем мире, кроме того, Европейский суд по правам человека, в который Украина подала уже несколько исков против России, является частью Совета Европы, как и ПАСЕ", – заявил Гончаренко.

Как сообщалось, в Страсбурге сегодня начинается зимняя пленарная сессия ПАСЕ, которая продлится до 27 января.

Напомним, Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в 2017 году Россия не намерена участвовать в пленарных заседаниях Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), так как их не устраивает существующий ныне регламент, который не хотят менять.

По его словам, Россия продолжит сотрудничать со Страсбургом и вне заседаний, участвуя в других мероприятиях Ассамблеи.

Напомним, ранее российская делегация отказалась участвовать в работе ПАСЕ из-за введенных Западом санкций против РФ.