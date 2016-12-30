Антимонопольный комитет оштрафовал структуры Злочевского на 3,1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал аффилированные с экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским структуры на 3,12 млн грн за приобретение контроля над "Куб-Газ" без разрешения ведомства. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В частности, по данным АМКУ, аффилированная с Burisma Holdings виргинская компания Resano Trading Ltd. оштрафована на 0,105 млн грн за покупку акций Kubgas Holding Ltd. (Кипр) без разрешения ведомства.

В свою очередь, компании Brociti Investments Ltd., ООО "Инфокс" и физлицо-директор "Инфокс" оштрафованы на 3,015 млн грн за получение контроля над ООО "Куб-Газ" (Харьков) без разрешения ведомства.

Как сообщалось, Burisma еще в начале 2016 года закрыла сделку по покупке 70% "Куб-Газа" у Serinus Energy и дарении 5% Cub Energy.

ООО "Куб-Газ" разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское газовые месторождения в Луганской области.

Напомним, Злочевский занимал должность министра охраны окружающей природной среды Украины с 2 июля по 9 декабря 2010 года, позже – министра экологии и природных ресурсов Украины с 9 декабря 2010 года по 20 апреля 2012 года в правительстве Николая Азарова.

Позже он занимал должность замсекретаря СНБО.

В июле 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что раскрыта "газовая схема", в которой замешан Николай Злочевский. По его словам, от коррупционных действий преступной схемы, госбюджет недосчитался 1 млрд грн налогов.