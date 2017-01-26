Аваков обнародовал свою е-декларацию за 2016 год (видео)

Сегодня, 10:18

В прошлом году глава МВД заработал более 600 тысяч гривен


Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на странице в Facebook обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год.

Согласно документу, в прошлом году глава МВД получил более 466 тысяч гривен зарплаты и более 148 тысяч евро дивидендов. Жена Авакова Инна получила 289 тысяч гривен зарплаты и более 13 тысяч гривен дохода от продажи своих акций АО Инвестор.

В декларации также отмечается, что министру принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат. У этой компании в прошлом году появились две операционные туристические компании со статутным фондом по 10 тысяч долларов, который пока не оплачен.

На банковских счетах главы МВД более 900 тысяч гривен и 175 тысяч долларов, а также 200 тысяч гривен вложены в банковские драгоценные металлы. Наличными у него 15 тысяч гривен, более 12 тысяч долларов и 65 тысяч евро.

У жены Авакова на счетах более миллиона гривен, более 200 тысяч долларов и еще 3,5 тысячи евро. Наличными она хранит 40 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 21 тысячу евро.

Министр владеет двумя квартирами в Харькове, одной квартирой в Чугуеве и земельным участком в Чугуевском районе.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен в Конча-Заспе.
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Источник:

"Сегодня"

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