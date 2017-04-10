Глава ФГИ Билоус подал в отставку – СМИ

Кандидатур на пост председателя Фонда госимущества пока нет

Игорь Билоус подал в отставку с поста главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Об этом сообщил источник в правительстве, передает "РБК-Украина".

"Сегодня Билоус написал заявление об уходе и можно быть уверенным, он уйдет. Кандидатур на его пост пока нет", – заявил источник.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества Украины ожидает завершения большой приватизации в стране до 2020 года. Содействовать этому должен новый законопроект о приватизации. Билоус также отметил, что указанный законопроект уже отправлен в соответствующие министерства на согласование

Также сегодня глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала в отставку. По ее словам, с поста главы НБУ она уйдет с 10 мая этого года.