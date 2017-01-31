Глава НАБУ рассказал, откуда у него машина за 800 тысяч

Сегодня, 15:47

Сытник пояснил, что копил деньги на машину полтора года, а почти половину стоимости автомобиля покрыл продажей предыдущего

Артем Сытник. Фото: nabu.gov.ua
Артем Сытник. Фото: nabu.gov.ua

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник прокомментировал информацию о покупке машины за более, чем 800 тыс. грн. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве.

Сытник пояснил, что копил деньги на машину полтора года.

"Там еще было внесение изменений (в декларацию – Ред.), я старый автомобиль продал", – сказал глава НАБУ.

Сытник отметил, что это покрыло почти 45% стоимости нового автомобиля, и добавил, что решение о покупке было принято "на семейном совете".

Напомним, согласно информации в электронной декларациисобственником автомобиля KIA Sportage 2017 года выпуска стоимостью 802,5 тыс. грн Сытник стал 21 января 2017 года.

В своей электронной декларации глава НАБУ указал квартиру в Броварах, а также наличными 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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