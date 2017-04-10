Гонтарева не считает свою отставку политическим решением
Глава НБУ покинет свой пост к 10 мая
Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не считает свое решение уйти в отставку политическим. Об этом заявила сама Гонтарева.
"Впервые в истории нашей страны отставка главы Нацбанка не является политическим решением", – заявила Гонтарева.
Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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