Гонтарева не считает свою отставку политическим решением

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не считает свое решение уйти в отставку политическим. Об этом заявила сама Гонтарева.

"Впервые в истории нашей страны отставка главы Нацбанка не является политическим решением", – заявила Гонтарева.

Напомним, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.

В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.