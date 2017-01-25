Гройсман дал "абсолютно понятное" задание всему правительству

Сегодня, 12:26

Кабмин будет работать над экономическим ростом, повышением зарплат и уровня жизни украинцев

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины начал обсуждение среднесрочного плана действий правительства до 2020-го года. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, открывая заседание КМУ в среду.

"Вчера у меня была очень интересная дискуссия при участии министров, которые связаны с финансово-экономическим блоком деятельности правительства, с вопросом развития экономики. Мы встретились с экспертной средой, проговорили среднесрочный план действий, который уже является абсолютной реальностью", – сказал он.

По словам Гройсмана, в 2016-м году правительству удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию: "По итогу 2016-го года мы имеем позитивный сигнал относительно экономического роста".

"В 2014-15-м годам у нас было 6-10% падения. Наконец в 2016-м году это падение было остановлено и мы перешли к росту. Очевиден факт, что рост нудно усиливать. Системная работа, связанная с ростом национальной экономики, даст нам возможность ускорить этот рост", – сообщил он.

Но, как отметил премьер, для этого нужно сделать ряд серьезных и конкретных вещей. "Вчера на круглом столе при участии экспертов мы обсуждали абсолютно конкретные шаги, которые дадут нам возможность обеспечить стабильный экономический рост. Важно посмотреть на 2017-2020-й года. Мы предусматриваем, что этот план действий будет на 4 года. Я бы очень хотел, чтобы это был не план нашего правительства или план Гройсмана – это должен быть план действий Украины. И он должен быть настолько объединяющим, чтобы все те, кто на самом деле болеет за Украину, приобщились и к его формированию, и к выполнению", – заявил Гройсман.

Глава правительства анонсировал на пятницу встречи с экспертами относительно раздела образования, раздела человеческого капитала. А сегодня в Кабмине обсудят план действий относительно реформирования государственной службы.

"То есть фактически мы максимально быстро выйдем на пошаговый план действий. Это не какой-то очередной документ, который кто-то напишет, кто-то презентует, а потом бросит где-то на обочине. Это реальный документ, в котором очень четко будет определено, что должно будет сделать каждое министерство в своем секторе ответственности для того, чтобы обеспечить и экономический рост, и социальную справедливость в нашей стране, и реформирование в системе инфраструктуре, и повышение качества образования. Секторальные реформы сегодня имеют чрезвычайное значение для нашего государства", – подчеркнул он.

"Очень важно, чтобы министерства, которые сегодня проводят круглые столы и обсуждения, максимально охватили круг участников. На момент завершения обсуждения мы должны получить объединяющий документ. Я буду призывать абсолютно всех объединиться вокруг выполнения этого документа, потому что в нем будут вопросы, связанные с работой правительства, связанные с работой украинского парламента, других органов власти. Нам необходимо объединиться вокруг того, чтобы этот план стал реальностью. У меня абсолютно понятное задание для всех нас: экономический рост, более высокие зарплаты для украинцев, для людей – работа, нормальная инфраструктура, качественное образование, качественное здравоохранение. Я думаю, за 3-4 года в среднесрочной перспективе мы можем достичь успехов", – добавил Гройсман.

Напомним, что ранее Кабмин представил стратегию развития Украины на ближайшие три года. План действий обсудили с международными партнерами. Речь шла, в частности, о шагах, которые позволят вернуть в Украину инвестиции и превратить экономику по импортозависимой на экспортную и конкурентную.

Среди основных задач – развитие обороноспособности, промышленности, туристической отрасли и ослабление давления на малый и средний бизнес.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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