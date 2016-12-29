Гройсман рассказал, где и с кем будет встречать Новый год

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, где намерен праздновать Новый 2017 год. Общение премьера с журналистами транслировал телеканал "112 Украина".

"Как всегда, в кругу семьи. Это семейный праздник. Мы планируем с семьей встретить дома в Украине", – сказал он.

Напомним, согласно опросам, украинцы больше всего желают получить на Новый год деньги.