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Гройсман рассказал, где и с кем будет встречать Новый год http://www.segodnya.ua/img/article/7842/78_main.1483007559.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/78_tn.1483007559.jpg Власть Украинский премьер собирается праздновать в кругу семьи дома

Гройсман рассказал, где и с кем будет встречать Новый год

Сегодня, 12:31

Украинский премьер собирается праздновать в кругу семьи дома

Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников
Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, где намерен праздновать Новый 2017 год. Общение премьера с журналистами транслировал телеканал "112 Украина".

"Как всегда, в кругу семьи. Это семейный праздник. Мы планируем с семьей встретить дома в Украине", – сказал он.

Напомним, согласно опросам, украинцы больше всего желают получить на Новый год деньги.
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