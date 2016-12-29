Гройсман рассказал, где и с кем будет встречать Новый год
Украинский премьер собирается праздновать в кругу семьи дома
Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, где намерен праздновать Новый 2017 год. Общение премьера с журналистами транслировал телеканал "112 Украина".
"Как всегда, в кругу семьи. Это семейный праздник. Мы планируем с семьей встретить дома в Украине", – сказал он.
Напомним, согласно опросам, украинцы больше всего желают получить на Новый год деньги.
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