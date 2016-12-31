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Гройсман своеобразно поздравил украинцев с Новым годом: Худшее уже позади http://www.segodnya.ua/img/article/7849/34_main.1483185174.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/34_tn.1483185174.jpg Власть Премьер уверен, что 2017 станет годом дальнейшего развития Украины

Гройсман своеобразно поздравил украинцев с Новым годом: Худшее уже позади

Сегодня, 13:52

Премьер уверен, что 2017 станет годом дальнейшего развития Украины

Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников
Владимир Гройсман. Фото: из открытых источников

В уходящем году украинское правительство остановило общественно-экономический кризис, и тяжелые времена уже позади. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении украинскому народу с Новым годом и Рождеством Христовым, передает "Укринформ".

"Уходящий год стал важным этапом, когда мы остановили общественный и экономический кризис. Рост демонстрируют все виды экономической деятельности реального сектора экономики", – отметил он.

Среди нынешних достижений глава правительства назвал постепенное восстановление роста валового внутреннего продукта, повышение инвестиционной активности, сохранение макрофинансовой стабильности, замедление инфляционных процессов. Кроме того, от отметил, что больше года Украина не импортирует российский газ, а благодаря реформе децентрализации местные бюджеты выросли на 44 млрд гривен, что на 50 процентов больше, чем в прошлом году.

Премьер-министр напомнил, что в 2016 году были вдвое повышены социальные стандарты, которые выросли на 16,1%. Населению предоставлено около 860 млн гривен безвозвратной помощи на проведение энергоэффективных мероприятий. В малых городах и поселках Украины открываются опорные школы, по всей стране активно ремонтируются автодороги.

"Это свидетельствует о том, что наши граждане способны преодолевать любые преграды и делать родную страну лучше", – подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что Украина выполнила все обязательства перед Европейским Союзом о безвизовом режиме, и выразил уверенность, что Соглашение об ассоциации с ЕС будет полноценно ратифицировано, что даст дополнительный импульс для углубления европейской интеграции и эффективной реализации внутренних преобразований.

"Убежден, что самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития, который принесет существенные сдвиги в социальной, экономической, оборонной, политической, культурной и гуманитарной сфере. Правительство готовится к следующему решающему этапу (после преодоления кризисных явлений) – закладки устойчивой основы для устойчивого экономического развития. Уверен, что вместе нам удастся преодолеть все вызовы и добиться успеха!" – подчеркнул премьер-министр.

Он пожелал украинцам осуществления заветных желаний, крепкого здоровья, семейного тепла и уюта.

"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!" – заявил премьер.

Напомним, ранее Гройсман рассказал, что Новый год будет встречать дома в кругу семьи.
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