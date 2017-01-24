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Гройсман: Украинцы должны понимать, что их ждет http://www.segodnya.ua/img/article/7911/90_main.1485252557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/90_tn.1485252557.jpg Власть Один из главных приоритетов правительства – развитие национальной экономики, заявил премьер

Гройсман: Украинцы должны понимать, что их ждет

Сегодня, 12:08

Один из главных приоритетов правительства – развитие национальной экономики, заявил премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Руководство Украины должно своими действиями внести ясность в ближайшее будущее страны и жизнь ее граждан. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Чрезвычайно важно сегодня в нашем обществе спланировать наши дальнейшие шаги относительно того, чтобы ситуация в стране была абсолютно прогнозируемой, чтобы люди понимали, что ожидает Украину и украинцев на протяжение этого среднесрочного периода. Одним из наших самых важных приоритетов среднесрочного плана действий, который мы предложили к обсуждению, – это развитие нашей национальной экономики и обеспечение стабильного экономического роста", – сказал он.

Премьер отметил, что в 2016 году экономика Украины показала небольшой рост. "Мы считаем, что ряд мероприятий, которые были приняты в последнее время, позитивно повлияли на экономику нашей страны. Но этого недостаточно, чтобы обеспечить качественный экономический рост", – добавил он.

Как сообщалось, по итогам 2016 года рост ВВП Украины составил 1,8%.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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