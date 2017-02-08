Кабмин назначил Трояна на должность замглавы МВД Украины

Кабинет министров Украины назначил первого заместителя главы Национальной полиции Вадима Трояна на должность заместителя министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко.

"Назначили заместителя министра внутренних дел – Трояна", – рассказал он журналистам после заседания правительства.

Напомним, Кабинет министров Украины назначил начальника департамента уголовного розыска Нацполиции Сергея Князева новым главой Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, после отставки Хатии Деканоидзе с должности главы Нацполиции с ноября 2016 года ее первый заместитель Троян исполнял обязанности главы Нацполиции.

Однако, позже Вадим Троян заявил, что принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции из-за нехватки стажа работы в отрасли права.