Люди должны почувствовать изменения: Гройсман объявил главную задачу Кабмина на 2017 год
Правительство намерено вникнуть в проблемы украинцев и помочь их решить, заявил премьер
Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил о главной задаче правительства на 2017 год, передает Корреспондент.
"Хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу еще раз подтвердить и заверить всех граждан, что правительство и я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее, для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", – заявил премьер.
Он отметил, что для Кабмина "это задача номер один".
"Ни статистика, ни любые другие цифры, как только понимание того, как живут люди, какие у них есть проблемы и как помочь людям эти проблемы решать и делать политику правительства так, чтобы эти проблемы не возникали", – сообщил Гройсман.
Глава правительства отметил, что ключевой задачей является повышение уровня заработной платы.
Напомним, ранее Гройсман сообщил, что выплаты зарплат украинцам будут мониторить специальные группы.
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