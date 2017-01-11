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Люди должны почувствовать изменения: Гройсман объявил главную задачу Кабмина на 2017 год http://www.segodnya.ua/img/article/7871/99_main.1484131384.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/99_tn.1484131384.jpg Власть Правительство намерено вникнуть в проблемы украинцев и помочь их решить, заявил премьер

Люди должны почувствовать изменения: Гройсман объявил главную задачу Кабмина на 2017 год

Сегодня, 12:42

Правительство намерено вникнуть в проблемы украинцев и помочь их решить, заявил премьер

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил о главной задаче правительства на 2017 год, передает Корреспондент.

"Хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу еще раз подтвердить и заверить всех граждан, что правительство и я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее, для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", – заявил премьер.

Он отметил, что для Кабмина "это задача номер один".

"Ни статистика, ни любые другие цифры, как только понимание того, как живут люди, какие у них есть проблемы и как помочь людям эти проблемы решать и делать политику правительства так, чтобы эти проблемы не возникали", – сообщил Гройсман.

Глава правительства отметил, что ключевой задачей является повышение уровня заработной платы.

Напомним, ранее Гройсман сообщил, что выплаты зарплат украинцам будут мониторить специальные группы.
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