Морскими портами Украины будет управлять латвиец

Министерство инфраструктуры на этой неделе назначит нового исполняющего обязанности руководителя ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) – латвийца Райвиса Вецкаганса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Вецкаганс имеет более 16 лет опыта работы в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Он занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии "Rigas Centralais Terminals", председателя правления ООО "Riga Container Terminal".

"АМПУ остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. ... Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр заявил, что соответствующие изменения были анонсированы ним еще в начале декабря 2016 года.

"Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. гривен до 1,5 млн гривен на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений", – подчеркнул министр.

Омелян подчеркнул, что смена руководства АМПУ – один из этапов реформирования морской отрасли. "Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизации структуры и персонала предприятия. Вопрос номер один – смена руководства, реформа и параллельно с этим – корпоратизация, как этого требует украинское законодательство", – заявил Омелян.