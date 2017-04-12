НАБУ рассказало, как идут судебные производства против коррупционеров

Сегодня, 06:08

В Бюро уверены, что Специализированный антикоррупционный суд позволит создать "полноценную вертикаль для эффективной борьбы с топ-коррупцией"

В НАБУ ждут создания Специализированного антикоррупционного суда. Фото:
В НАБУ ждут создания Специализированного антикоррупционного суда. Фото:

Среди 57 дел, которые Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд, судьи за более, чем год вынесли решение только в 17 делах, а в 18 делах судебное разбирательство так и не было начато. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, обнародовав, в частности, детальный отчет о состоянии рассмотрения всех переданных в суд дел.

___-Инфографика: пресс-служба НАБУ

Как пояснили в Бюро, причины задержек с рассмотрением разные: объективный недостаток судей, их больничные и отпуска, а также переносы заседаний из-за неявки участников процесса.

"Своей работой НАБУ ежедневно доказывает, что борьба с коррупцией возможна, однако для ее преодоления необходимы приговоры судов", – отметили в НАБУ.

В Бюро уверены, что Специализированный антикоррупционный суд позволит создать "полноценную вертикаль для эффективной борьбы с топ-коррупцией".
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