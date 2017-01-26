НАБУ уже расследует коррупцию в "Укрзализныце" – Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян передал в правоохранительные органы документы с информацией о коррупции в ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщил сам Омелян в эфире "5 канала".

"В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит следственные действия, которое проводит еще с прошлого года. То же самое, я надеюсь, завершит и СБУ. И они смогут открыто сказать обществу, что сделали свою работу", – отметил он.

По словам Омеляна, Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы в отношении возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы передаем оперативно в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", – отметил министр.

Напомним, вчера на заседании Кабинета министров Омелян жестко раскритиковал работу УЗ и ее рукодвства.