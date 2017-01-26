НАБУ уже расследует коррупцию в "Укрзализныце" – Омелян

Сегодня, 10:35

Министр похвастался активным сотрудничеством с правоохранителями

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян передал в правоохранительные органы документы с информацией о коррупции в ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщил сам Омелян в эфире "5 канала".

"В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит следственные действия, которое проводит еще с прошлого года. То же самое, я надеюсь, завершит и СБУ. И они смогут открыто сказать обществу, что сделали свою работу", – отметил он.

По словам Омеляна, Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

"Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы в отношении возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы передаем оперативно в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие. Пожалуй, по количеству внештатных советников всех правоохранительных структур я бью все рекорды", – отметил министр.

Напомним, вчера на заседании Кабинета министров Омелян жестко раскритиковал работу УЗ и ее рукодвства. 
укрзализныця, сбу, НАБУ, Омелян, Владимир Омелян, правоохранительные органы

Вы сейчас просматриваете новость "НАБУ уже расследует коррупцию в "Укрзализныце" – Омелян". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Взятки гладки: почему Украина не может выбраться из коррупционного дна

Сегодня, 08:00

Миф о тотально коррумпированной Украине выгоден, в первую очередь, России

Донбасс

Боевик сдался полиции. Фото: AFP

На Донбассе боевик сдался полиции

Сегодня, 02:15

Мужчина состоял в одном из казачих формирований

Запад

В Ужгородской мэрии прошли обыски

Вчера, 20:40

Должностных лиц горсовета подозревают в лоббировании интересов бизнесменов

Украина

НАБУ задержала и.о. главы правления ОГХК. Фото: novynarnia.com

НАБУ задержало и.о.главы правления горно-химической компании за нарушения на 300 млн грн

Вчера, 19:13

ОГХК стоит в списке на приватизацию в 2017 году, а ее чистый доход в прошлом году составил почти 2 млрд грн

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования