Партия БПП отгуляла корпоратив вместе с министрами – СМИ

Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.

Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, в "5 элемент" приезжал мэр Киева Виталий Кличко.

Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", – говорит один из депутатов.

Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".

Ранее сообщалось, что сотрудники ГФС во главе с Насировым отгуляли корпоратив на ВДНХ в Киеве.