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Партия БПП отгуляла корпоратив вместе с министрами – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7823/39_main.1482482450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/39_tn.1482482450.jpg Власть Закончился праздник патриотически-итоговым выступлением президента

Партия БПП отгуляла корпоратив вместе с министрами – СМИ

Сегодня, 10:39

Закончился праздник патриотически-итоговым выступлением президента

По данным источников, накануне партия БПП отгуляла корпоратив. Фото: visti.ks.ua
По данным источников, накануне партия БПП отгуляла корпоратив. Фото: visti.ks.ua

Партия БПП "Солидарность" отпраздновала новогодний корпоратив в киевском в спорт-клубе "5 элемент" в четверг вечером. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в политической силе.

Кроме народных депутатов, на празднике присутствовали все министры, которые были делегированы в правительство фракцией БПП, включая премьер-министра Владимира Гройсмана. Также там присутствовал генпрокурор Юрий Луценко. Кроме того, в "5 элемент" приезжал мэр Киева Виталий Кличко.

Собеседники говорят, что развлекали гостей этноартисты. В частности, для своих коллег пела народный депутат Оксана Билозир.

Закончился праздник выступлением самого Петра Порошенко.

"Было очень хорошее патриотически-итоговое выступление президента", – говорит один из депутатов.

Вместе с тем другой депутат охарактеризовал эту вечеринку так: "Это трудно назвать даже корпоративной вечеринкой. Мотивационная встреча членов команды".

Ранее сообщалось, что сотрудники ГФС во главе с Насировым отгуляли корпоратив на ВДНХ в Киеве.
Порошенко, партия, корпоратив, министры, гройсман, БПП

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