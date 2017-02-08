Парубий досрочно закрыл заседание Рады

Сегодня, 13:47

Как сообщается, перед этим спикер объявил рейтинговое голосование, и депутатов оказалось слишком мало


Председатель Верховной Рады Андрей Парубий досрочно закрыл пленарное заседание парламента в среду.

"Поскольку недостаточное количество (депутатов – Ред.) для проведения результативного голосования, я объявляю о закрытии пленарного заседания", – сказал Парубий.

Как сообщается, перед этим спикер объявил рейтинговое голосование, чтобы узнать, сколько народных депутатов в настоящий момент находится в зале заседаний.

После его проведения выяснилось, что на рабочих местах присутствует 198 народных депутатов (для результативного голосования необходимо 226 голосов).

Пленарное заседание парламента в среду должно проходить до 14.00.

Напомним, 7 февраля Рада не смогла принять повестку дня на неделю и на текущую сессию.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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