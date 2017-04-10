Порошенко будет согласовывать кандидатуру нового главы НБУ – АП
Президент Украины внесет в Раду представление на должность главы Нацбанка после согласования кандидатуры
Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду Украины представление на должность главы Национального банка Украины после того, как будет согласована новая кандидатура на эту должность. Об этом сообщили в администрации президента Украины.
"Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность главы НБУ", – сообщили в пресс-службе АП.
Как известно, сегодня, 10 апреля, Гонтарева официально заявила о своей отставке. Заявление Гонтаревой должен подписать президент Украины Петр Порошенко, после чего оно будет рассмотрено Верховной Радой.
В отставку Гонтарева идет с 10 мая, предупредив об этом, согласно правилам, за месяц. Однако если Верховная Рада проголосует за отставку главы НБУ раньше, Гонтарева покинет должность согласно решению парламента.
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