Порошенко изменил структуру аппарата СНБО

Сегодня, 09:15

Указом президента упразднены несколько служб в Совбезе, вместо них созданы новые

Президент Порошенко подписал указ об изменении структуры аппарата СНБО. Фото: president.gov.ua
Президент Порошенко подписал указ об изменении структуры аппарата СНБО. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О некоторых вопросах Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины", которым вносятся изменения в структуру аппарата СНБО. Текст указа опубликован на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, в структуре аппарата СНБО остались секретарь Совбеза, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

Указом упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности. Также созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.
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"Сегодня"

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