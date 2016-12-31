ФОТОФАКТ. Порошенко побывал на передовой

Президент отметил, что Украина обязана украинским бойцам тем, что имеет возможность мирно встретить Новый год

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь и побывал на передовой. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что я уже побывал на передовой. Скоро буду иметь возможность отметить приближение Нового года общим обедом с офицерами и солдатами", – написал гарант.

Щойно я вже побував на передовій. Згодом матиму можливість відзначити наближення Нового року спільним обідом з офіцерами та солдатами pic.twitter.com/TXQAhuROS3 — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 декабря 2016 г.

Глава государства также поблагодарил всех бойцов и сотрудников силовых ведомств за их службу.

"Возможностью мирно отметить Новый год и Рождество мы обязаны воинам ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, другим силовым структурам", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, на Донбасс Порошенко прибыл вместе с американской делегацией во главе с сенатором Маккейном.