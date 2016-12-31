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ФОТОФАКТ. Порошенко побывал на передовой http://www.segodnya.ua/img/article/7849/80_main.1483199973.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/80_tn.1483199973.jpg Власть Президент отметил, что Украина обязана украинским бойцам тем, что имеет возможность мирно встретить Новый год

ФОТОФАКТ. Порошенко побывал на передовой

Сегодня, 17:58

Президент отметил, что Украина обязана украинским бойцам тем, что имеет возможность мирно встретить Новый год

Петр Порошенко в Мариуполе. Фото: twitter
Петр Порошенко в Мариуполе. Фото: twitter

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Мариуполь и побывал на передовой. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что я уже побывал на передовой. Скоро буду иметь возможность отметить приближение Нового года общим обедом с офицерами и солдатами", – написал гарант.

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Глава государства также поблагодарил всех бойцов и сотрудников силовых ведомств за их службу.

"Возможностью мирно отметить Новый год и Рождество мы обязаны воинам ВСУ, Нацгвардии, пограничникам, другим силовым структурам", – подчеркнул Порошенко.

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Как сообщалось, на Донбасс Порошенко прибыл вместе с американской делегацией во главе с сенатором Маккейном.
Украина, Донбасс, Порошенко, Мариуполь, бойцы, передовая

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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