Порошенко помиловал девять преступников

Президент принял такое решение после изучения множества фактов и обстоятельств

Президент Украины Петр Порошенко помиловал 9 осужденных. Об этом говорится в тексте соответствующего указа №591-2016 на сайте главы государства.

"Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии в вопросах помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбывания наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, компенсацию причиненного ущерба и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий касательно целесообразности помилования и другие обстоятельства, согласно п.24 ст.106 Конституции Украины постановляю помиловать: Фамилии 9 человек", – говорится в указе.

Указ датирован 20 декабря и вступил в силу с дня подписания.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Украина помилует и передаст боевикам 15 лиц из списка на освобождение в качестве доброй воли.