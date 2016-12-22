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Порошенко помиловал девять преступников

Сегодня, 09:22

Президент принял такое решение после изучения множества фактов и обстоятельств

Петр Порошенко помиловал девять осужденных. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко помиловал девять осужденных. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко помиловал 9 осужденных. Об этом говорится в тексте соответствующего указа №591-2016 на сайте главы государства.

"Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии в вопросах помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбывания наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, компенсацию причиненного ущерба и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий касательно целесообразности помилования и другие обстоятельства, согласно п.24 ст.106 Конституции Украины постановляю помиловать: Фамилии 9 человек", – говорится в указе.

Указ датирован 20 декабря и вступил в силу с дня подписания.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Украина помилует и передаст боевикам 15 лиц из списка на освобождение в качестве доброй воли. 
Порошенко, указ, зэки, преступники, помилование, осужденные

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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