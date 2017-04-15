Президент назначил пожизненные стипендии ликвидаторам пожара на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 14:50

22 указанных лица будут получать выплаты в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц

Президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил пожизненные государственные стипендии работникам пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ президент подписал сегодня, 15 апреля.

Отмечается, что в тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 работников пожарной охраны органов внутренних дел, 6 из них в результате радиоактивного облучения, не совместимого с жизнью, погибли. Другие 59 человек получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами, заболевание которых связано с выполнением служебных обязанностей во время тушения пожара. За 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС умерли 17 работников пожарной охраны органов внутренних дел, принимавших участие в тушении пожара в день Чернобыльской катастрофы, 5 человек выехали за пределы Украины.

В АП напомнили, что в 2006 году, согласно указу президента Украины, были учреждены пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность.

Однако в список стипендиатов не были включены работники, отдельные лица рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые также принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС именно 26 апреля 1986 года и вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью и которым установлена инвалидность.

Учитывая это, глава государства подписал указ, которым предусмотрено назначить пожизненные государственные стипендии 22 работникам, лицам рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.
пожар, Порошенко, Чернобыль, стипендии, ЧАЭС, пожарные, ликвидаторы, Чернобыльская АЭС

Вы сейчас просматриваете новость "Президент назначил пожизненные стипендии ликвидаторам пожара на Чернобыльской АЭС". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

В Чернобыле зарегистрировали радиационно-экологический биосферный заповедник. Фото: из открытых источников

В Чернобыле появился радиационно-экологический биосферный заповедник

5 Апреля, 13:08

Он будет занимать две трети территории зоны отчуждения

Куда пойти

Киевлянам представят экспозицию традиционных японских кукол

В Киеве откроют выставку традиционных японских кукол

10 Марта, 18:51

Кукол разрисовали художники со всего мира  

Происшествия

Пожар в Чернобыле оперативно потушили

В Чернобыльской зоне горел жилой дом

8 Февраля, 14:17

Спасатели тушили здание около часа, огонь уничтожил пристройку и крышу

Бизнес

В зоне отчуждения ЧАЭС могут появиться солнечные электростанции. Фото: Pixabay

Иностранцы захотели строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне

17 Января, 11:13

Инвестициями заинтересовались китайские, австрийские и немецкие компании

Украина

Новый безопасный конфайнмент должен быть введен в эксплуатацию до ноября 2017 года. Фото: AFP

Будущее ЧАЭС: что ждет станцию после того, как достроили арку над 4-м энергоблоком

27 Декабря 2016, 08:46

В 2017 году на ЧАЭС планируют ввести в эксплуатацию конфайнмент и начать перевозить отработанное ядерное топливо в новое хранилище

Украина

На Чернобыльской АЭС сняли документальный фильм. Фото: cultprostir.ua

О Чернобыле сняли новый документальный фильм

20 Декабря 2016, 13:51

Исполнительница роли главной героини отметила, что фильм является новой формой трансляции мыслей и слов

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования