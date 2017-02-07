Рада не смогла принять повестку дня на пленарную неделю

Сегодня, 12:39

При этом нардепы продолжили работать, рассматривая законопроекты с предложениями президента

Рада не смогла проголосовать за повестку дня на неделю. Фото: архив
Рада не смогла проголосовать за повестку дня на неделю. Фото: архив

Верховная Рада Украины сегодня, 7 февраля, после нескольких попыток голосования так и не смогла принять повестку дня на предстоящую пленарную неделю 7-10 февраля.

Как сообщается, народные депутаты голосовали за недельную повестку дня 4 раза, однако ни разу этот вопрос не набрал минимально необходимых 226 голосов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что ставит на голосование повестку дня на неделю, поскольку повестка дня на 6-ую сессию не готова, так как "7 комитетов не подали предложения".

Парубий отметил, что "без утверждения повестки дня мы не можем ни одного вопроса поставить на рассмотрение". В то же время спикер добавил, что парламент может рассматривать законопроекты с предложениями президента Украины.

Так, народные депутаты приступили к рассмотрению законопроект № 2009а "Об оценке влияния на окружающую среду" с предложениями президента.

Ранее Парубий отметил, что в ходе этой сессии депутаты сосредоточатся на тех вопросах, которые не успели рассмотреть на предыдущей – это законы, которые касаются экологии и местного самоуправления.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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