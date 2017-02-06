Рейтинг украинских губернаторов возглавили Светличная, Синютка и Кузьменко – КИУ

"Рейтинг деятельности губернаторов за 2016 год" Комитета избирателей Украины возглавили руководители Харьковской, Львовской и Кировоградской областей. Наихудшие результаты у глав Черновицкой, Полтавской и Херсонской облгосадминистраций.

Как сообщает КИУ, первое место в рейтинге заняла председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная. Харьковская область показала самые высокие социально-экономические показатели среди других регионов. Кроме того, она вошла в группу лидеров по оценкам экспертов.

Также, отмечается в исследовании, в пятерке лидеров – Олег Синютка (Львовская обл.), Сергей Кузьменко (Кировоградская обл.), Степан Барна (Тернопольская обл.) и Геннадий Москаль (Закарпатье).

Последнее место, по данным рейтинга, занял глава Херсонской области Андрей Гордеев. В группе аутсайдеров также Олег Гончарук (Ивано-Франковская обл.), Алексей Муляренко (Ровенская обл.), Александр Фещук (Черновицкая обл.), Валерий Головко (Полтавская обл.).

По словам гендиректора Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, планируется, что результаты проекта в дальнейшем будут публиковаться ежеквартально, а по итогам года будет опубликован итоговый отчет. Отчеты будут направляться руководителям облгосадминистраций, чтобы они могли увидеть недостатки своей работы, а также президенту Украины и главе правительства для более эффективного контроля за деятельностью губернаторов.

"Мы ожидаем, что рейтинг поможет руководству государства эффективнее оценить работу руководителей ОГА и принимать соответствующие управленческие решения. Общественность, в свою очередь, будет иметь дополнительный инструмент контроля и основания для сравнения местной власти", – отметил он.













Фото: КИУ



Фото: КИУ



Фото: КИУ



Фото: КИУ



Фото: КИУ

Справка. Проект Комитета избирателей Украины "Рейтинг деятельности губернаторов за 2016 год" имеет целью оценить уровень управленческой эффективности представителей исполнительной власти на местах. Оценка работы руководителей областей состоит из двух компонентов: показателей социально-экономического развития региона и результатов опроса 245 местных экспертов – политиков, журналистов, общественных деятелей и активистов.