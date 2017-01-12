Родственники Турчинова владеют элитной недвижимостью, которой нет в его декларации – СМИ (фото)

Семья секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова владеет элитной недвижимостью, которая не указана в е-декларации чиновника. Об этом говорится в журналистском расследовании "Слідства.Інфо", передает Hromadske.ua.

Согласно опубликованному расследованию, квартира секретаря СНБО расположена в элитном жилом комплексе "Альпийский", жителями которого, по информации издания, являются семья министра внутренних дел Арсена Авакова и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"У Турчиновых здесь 382 квадратных метра. Записана квартира на жену политика – Анну", – говорится в расследовании.

Фото: Hromadske.ua

Как сообщается, в 2014 году журналисты пытались попасть в гости к тогда еще исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову. Тогда к журналистам приехал и сам Турчинов, и его теща – Тамара Белиба.

"Я всю жизнь проработала, с мужем. Мы по 40 лет отработали на Южмаше. Вы знаете, что это за завод? Вот 25 лет отработаете там, на площадке, на площадках в Казахстане – тогда вы поймете", – ответила тогда теща Турчинова на вопрос журналистов об апартаментах.

Издание сообщает, что если два года назад теща Турчинова "встречала гостей в "Альпийском", то сегодня она может делать это в поместье, построенном в Белогородке – небольшом поселке под Киевом.

Фото: Hromadske.ua

"Более 1000 квадратных метров дома и почти полгектара земли вокруг записаны на только зарегистрированную фирму "Екостильком", конечной владелицей которой значится Тамара Белиба – теща политика", – говорится в расследовании.

"Новым имением может гордиться не только теща секретаря СНБО. По соседству персональный загородный дом с лесом вокруг имеет ее 23-х летний внук и сын Александра Турчинова – Кирилл", – говорится в материале.

Кирилл Турчинов, по информации издания, получил дом и "большой земельный участок" около дома в начале 2016 года в дар от другой бабушки, матери самого секретаря СНБО Валентины.

Фото: Hromadske.ua

Как отмечается, особняки тещи и взрослого и самостоятельного сына в декларации самого Александра Турчинова не указаны. При этом, секретарь СНБО согласился объяснить "Слідству.Інфо", откуда у его родственников такие состояния.

"До того, как заняться политикой, я занимался системно наукой и занимался системно бизнесом. Я – доктор экономических наук, профессор, и считаю себя неплохим специалистом в практической экономике. В частности, в вопросах финансового консалтинга. Было создано несколько предприятий, которыми я руководил, которые консультировали очень уважаемых людей. Более того, если взять за последние 3 – 5 лет декларации, то там задекларировано только на счетах в украинских банках средств значительно больше, чем я показал в сумме, как на депозитном счете, так и в наличности", – цитирует Турчинова издание.

Кроме того, Турчинов отдельно прокомментировал и происхождение состояния своей тещи.

"Это уникальная женщина. Она очень гордится, что лет 20 работала на мощном ракетном предприятии – Южном машиностроительном заводе, производила там ракеты. Но когда пришла перестройка, пошла работать в практическую экономику, была директором предприятия, занималась торговлей металлом. Сама ездила на "разборки" с чеченцами, которые тогда входили на рынок. Реестры открыты все – то есть вы можете проверить не только любого чиновника, но и руководителя, его родственников и так далее", – приводятся слова секретаря СНБО в журналистском расследовании.

При этом, как отмечается в расследовании, журналистам удалось найти в существующих реестрах только те связанные с Белибой компании, которые были созданы в 2000-х годах.

"Кроме роскошного имения в Белогородке, уже другая структура тещи – Тамары Белибы, – стала владельцем 6 тыс. кв. м столичной недвижимости на проспекте Королева. Сейчас здесь еще незаконченный ремонт", – говорится в расследовании.

Фото: Hromadske.ua

Другая компания Белиба, согласно сообщению, владеет тремя объектами недвижимости, площадь каждого из которых превышает 200 кв. м. А самое большое помещение – более чем на 600 кв. м, – тесть Александра Турчинова устроил под ресторан вместе с бизнесменом Игорем Тынным. Как передает издание, Тынный заявил, что получал никакой поддержки от политика.

"Я искал место, где могу сделать ресторан, там, где работаю и жил последние 40 лет. Я смотрел, и брокеры искали везде. Так нашли владельцев помещения. Предложили у них выкупить – по цене не договорились, предложили аренду – долго что-то обсуждали. В конце договорились, что они вносят вклад помещением, а я – деньгами. Так и сделали совместный бизнес. Уже потом мне сказали, что это какой-то родственник Александра Турчинова. В принципе, я Турчинова сам лично знаю, правда, года уже полтора или два я его не видел вживую", – цитирует бизнесмена издание.

"Теперь, оказывается кроме декларирования состояния самого чиновника и его семьи, стоит еще и проверять имущество тещ, тестей, свекровей и свекров", – говорится в расследовании.

Издание приводит также и комментарий заместителя председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслана Раденького.

"Если теща совместно проживает с субъектом декларирования, то она должна подавать декларацию. Если же она зарегистрирована в другом месте, и мы будем видеть, что она зарегистрирована, например, в другом населенном пункте – то субъект декларирования не обязан подавать эту информацию ", – пояснил замглавы НАПК.

Напомним, секретарь СНБО Александр Турчинов задекларировал 758 тыс. долларов США в банках и 735 тыс. долларов США наличными, 27 старинных церковных книг, 12 картин и авторские права на литературные произведения и монографии. Соответствующие сведения содержатся в электронной декларации должностного лица за 2015 год.