С двух нардепов могут снять неприкосновенность за "янтарные" взятки – САП

В ГПУ направлены документы для представления о снятии неприкосновенности с депутатов Розенблата и Полякова

В Генеральную прокуратуру Украины направлены документы для представления о снятии неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата ("БПП") и Максима Полякова ("Народный фронт"). Об этом на брифинге в Киеве сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.

В свою очередь, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уточнил, что это представление было подписано 19 июня и касается расследования факта получения неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и осуществление других действий, связанных с добычей янтаря.

"Детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уже продолжительное время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, связанном с незаконной добычей янтаря", – сказал Холодницкий.

По словам руководителя САП, во время этого следствия было установлено, что двое народных депутатов с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовались правом законодательной инициативы с целью "протащить через парламент" ряд изменений в законопроекты, которые должны улучшить условия хозяйствования для предприятия-заказчика при добыче янтаря и его реализации.

Также, по данным САП, эти депутаты предложили содействие путем воздействия на лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, то есть это в том числе Гослесагентство, для принятия ими необходимых решений для реализации предпринимательской цели.

"Представитель предприятия-нерезидента в Украине обратилась к знакомым с целью налаживания добычи янтаря, предложив внести изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Последние устроили встречу представителя с главой секретариата межфракционного депутатского объединения "Депутатский контроль", который восхваляют многочисленными "надежными" отношениями с народным избранниками. Этот представитель обратился к члену указанного депутатского объединения, народному депутату Полякову для содействия в реализации указанных интересов путем использования законодательной инициативы", – добавил руководитель САП.

"Поляков, в свою очередь, привлек к указанной деятельности депутата Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря, поэтому без его активного участия достичь задуманного не было возможности", – отметил Холодницкий.

"За получение неправомерной выгоды Поляков и Розенблат внесли соответствующие поправки в законопроекты, были внесены соответствующие законопроекты по уменьшению рентной платы за добычу янтаря с 25% до 5%, освобождению от налогообложения до 2020 года предприятий, которые завозят технику для добычи янтаря. Также были некоторые изменения по оплате труда и др.", – заявил руководитель САП.

Как сообщалось, в одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении 200 тыс. долларов взятки.