СМИ выяснили, кому из политиков принадлежат роскошные яхты

Сегодня, 13:15

По закону, все суда должны быть открыто зарегистрированы, но на практике это не всегда так

Все фото: Наші Гроші
Все фото: Наші Гроші

Судья Голосеевского райсуда, депутат Артур Палатный и бывшие государственные чиновники обладают элитными яхтами, которые расположены в элитных яхт-клубах Киева. Об этом сообщается в расследовании программы "Наші гроші".

Авторы расследования уточняют, что каждое украинское судно должно зарегистрироваться и иметь уникальный номер и название. То есть, если по Днепру ходит роскошная яхта без номеров – это нарушитель. Но штрафы слишком низкие – максимум 850 грн, поэтому они не могут мотивировать богачей соблюдать закон.

Журналисты в течение месяца наблюдали за пирсами самых дорогих яхт-клубов столицы и выяснили настоящих владельцев элитных лодок. Среди них – нардепы и судьи.

Где чье?

На отца нардепа БПП Артура Палатного зарегистрирован круизный катер Bavaria Sport HT, стоимость которого не менее 2 млн гривен.

cf5fc9a-palatny

Однопартиец Палатного Александр Третьяков пользуется итальянской яхтой Falcon 80 за 21 млн гривен, которая записана на компанию "Клуб ТВ" малоизвестного бизнесмена Олега Малюты.

d8863f2-tretiakov

Судья Голосеевского суда районного суда города Киева Николай Шкирай является владельцем итальянского катер Laver. Причем в его декларации указано, что он приобрел плавсредство за 443 тыс. гривен, когда его настоящая настоящая стоимость не менее 1,6 млн гривен, утверждают журналисты.

Экс-нардеп Александр Буряк пользуется английской яхтой Princess Fly за 1 млн долларов. Она записана на компанию "Грандис", соучредителем которой является сам экс-нардеп от "Батькивщины".

e66ffd7-buriak

Отец экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, который после Евромайдана выехал из Украины, а в 2015 году ГПУ объявила его в розыск за незаконное обогащения, владеет английским яхтой SeaLine F37 за более 5,5 млн гривен.

ff2c51a-zloch

Экс-заместитель Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан владеет одной из самых больших яхт, которые ходят по Днепру. Журналисты нашли судно под названием "АТАЛАНТА" в городе Днепр.
стоимость, ГПУ, яхты, яхта, номер

Вы сейчас просматриваете новость "СМИ выяснили, кому из политиков принадлежат роскошные яхты". Другие Власть в Украине смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

"Мегаяхту" британского миллиардера спустили на воду

11 Мая, 01:01

Яяхту строили на верфи в Германии в условиях секретности. Длина судна достигает почти 100 метров 

Мир

На яхте произошел пожар. Фото: rbc.ua

В порту Барселоны сгорели четыре элитные яхты

10 Апреля, 17:34

С огнем спасатели боролись несколько часов, более двадцати человек эвакуировали

Мир

"Димон ответит": Антиправительственные акции прошли в десятках городов России

27 Марта, 01:32

Фонд оппозиционера Алексея Навального посвятил ему фильм, в котором показал дворцы, яхты и автомобили премьера, а также рассказал о его многомиллиардных счетах

Мир

Навальный обнародовал "коррупционные схемы" Дмитрия Медведева: яхты, особняки и виноградники

3 Марта, 06:52

Большинство средств, по данным ФБК, выводятся на оффшорные счета

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования