У кого из украинских министров самый дорогой автомобиль

Сегодня, 04:45

Согласно декларации, в прошлом году глава Минэнерго купил себе люксовый седан Mercedes S 500L 4Matic

Mercedes S500L 2015 года выпуска. Фото: cardiagram.com.ua
Mercedes S500L 2015 года выпуска. Фото: cardiagram.com.ua

В апреле украинские чиновники завершили подачу электронных деклараций о доходах за 2016 год. Журналисты решили проанализировать имущество всех министров и определить, кому же сегодня принадлежит самый дорогой автомобиль в правительстве, передает Cardiagram.

Наиболее дорогостоящая машина нашлась в собственности семьи министра энергетики Игоря Насалика. В прошлом году министр купил себе люксовый седан – Mercedes S 500L 4Matic. В декларации указано, что авто обошлось ему в 1,35 млн гривен. Хотя на сайте официального представителя "Мерседес" в Украине цены на S 500 4Matic стартуют от 2,9 млн гривен.

Также дорогим автомобилем обзавелась и жена Насалика. В прошлом году супруга министра купила премиальный кроссовер – Mercedes GLE 400 4Matic. В декларации указано, что паркетник стоил 2,43 млн гривен.

Кроме министра энергетики в прошлом году автомобиль также купила семья министра обороны Степана Полторака. Его жена стала собственником Mazda 3. Информацию о стоимости авто глава оборонного ведомства не предоставил. У дилеров сегодня такое авто стоит от 550 000 гривен.
кабмин, Насалик, автомобили, министры, декларации, е-декларирование

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