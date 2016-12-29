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В АП отреагировали на панику вокруг "1+1" http://www.segodnya.ua/img/article/7843/75_main.1483019049.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/75_tn.1483019049.jpg Власть Банковая не имеет никакого отношения к ситуации с телеканалом, заявили в Администрации президента

В АП отреагировали на панику вокруг "1+1"

Сегодня, 15:43

Банковая не имеет никакого отношения к ситуации с телеканалом, заявили в Администрации президента

Администрация президента непричастна к ситуации вокруг &quot;1+1&quot;, заявили на Банковой. Фото: chdnews.com.ua
Администрация президента непричастна к ситуации вокруг "1+1", заявили на Банковой. Фото: chdnews.com.ua

Администрация президента Украины не вмешивается в деятельность Национального совета по телевидению и радиовещанию, заявили в четверг в пресс-службе АП.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в АП не вмешивается в его деятельность как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения", – говорится в заявлении.

В пресс-службе Администрации президента подчеркнули, что руководство Нацсовета уже сделало соответствующее заявление о том, что решение о продлении лицензии телеканалу "1+1" было принято еще 15 декабря.

"Надеемся, что Нацсовет и менеджмент канала в сжатые сроки и без неуместной тут политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона о конечных бенефициарах. Закон есть закон", – говорится в комментарии.

Также в пресс-службе АП заверили, что президент Украины Петр Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов". "Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", – сказано в комментарии.

Как сообщалось, в ночь со среды "1+1" обнародовал на своем веб-сайте обращение руководства и сотрудников телеканала к президенту, спикеру парламента и премьер-министру Украины, в котором заявил, что Администрация президента якобы пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии "1+1".

"В течение последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно Администрация президента пытается повлиять на принятие решений Национальным советом и передать контроль над каналом в другие руки", – утверждается в обращении.

Согласно документу, Нацсовет по вопросам телерадиовещания 15 декабря единогласно проголосовал за переоформление и продление лицензии для канала, однако до сих пор лицензия так и не была продлена.

"Со стороны Нацсовета к каналу "1+1" не было никаких замечаний или претензий. Поэтому мы не понимаем, почему в день прекращения действия аналоговой лицензии (29 декабря) и после того, как мы осуществили оплату лицензионного сбора, мы все еще находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначения какого-то нового странного руководства канала, что является нонсенсом для частной компании", – говорится в обращении.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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