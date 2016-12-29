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В НАБУ подвели итоги 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7843/55_main.1483015883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/55_tn.1483015883.jpg Власть Глава Бюро отметил результаты в борьбе с коррупцией и пожаловался на то, что НАБУ не дали право на "прослушку"

В НАБУ подвели итоги 2016 года

Сегодня, 14:50

Глава Бюро отметил результаты в борьбе с коррупцией и пожаловался на то, что НАБУ не дали право на "прослушку"

В НАБУ рассказали об итогах 2016 года. Фото: novynarnia.com
В НАБУ рассказали об итогах 2016 года. Фото: novynarnia.com

Качественные изменения в борьбе с коррупцией, поддержка международных партнеров и эффективное сотрудничество с гражданским обществом стали основными результатами в работе Национального антикоррупционного бюро Украины в 2016 году. Об этом рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

По его слвоам, при этомо осталась нереформированной судебная система и Бюро не получило права на автономное прослушивание.

"2016 год стал первым годом расследований Бюро. Результаты работы, которые демонстрируют детективы – представители новой профессии в системе правоохранительных органов, отобранные по принципам профессионализма и открытой конкуренции, – являются убедительными как для гражданского общества, так и для наших международных партнеров", – отметил Сытник.

По его словам, действенная борьба с коррупцией, эффективное сотрудничество с гражданским обществом и поддержка со стороны международных партнеров стали основными результатами работы Бюро в 2016 году.

Директор НАБУ подчеркнул, что первый год расследований Бюро "засвидетельствовал появление мощной ячейки сопротивления и борьбы с топ-коррупцией в Украине".

Сытник напомнил, что в настоящее время детективы Бюро расследуют более 280 уголовных производств, убытки государства по которым составили более 82,5 млрд грн.

По его словам, 44 производства уже находятся на рассмотрении в судах, в отношении 9 человек обвинительный приговор вступил в силу.

"Благодаря раскрытию детективами Бюро коррупционных схем на государственных предприятиях, удалось предотвратить расхищение более 580 млн грн и вернуть на счета государственных компаний более 100 млн грн", – отметил Сытник.

Качественные изменения в борьбе с коррупцией, по словам директора Бюро, стал главным результатом работы НАБУ.

"Работа НАБУ направлена не только на наказание виновных в коррупционных злоупотреблениях, но и на ликвидацию коррупционных схем, чтобы в дальнейшем на место тех, кто оперировал этими схемами и кого привлекли к ответственности, не пришли новые коррупционеры", – подчеркнул Сытник.

В качестве примера директор НАБУ рассказал о том, что за три месяца после раскрытия так называемой "газовой схемы" при участии компаний, подконтрольных беглому народному депутату Александру Онищенко, прибыль государственной компании "Укргазвыдобування" достигла 162 млн грн, в то время как за три предыдущих года эта сумма составила всего 25 млн грн.

Кроме того, раскрыв коррупционных схем в ПАО "Укрзализныця", детективы Бюро предотвратили нанесение ущерба государственной компании на сумму более 50 млн грн.

В то же время Сытник указал и на моменты, которые не способствовали эффективной работе Бюро в 2016 году.

"Среди вызовов, с которыми столкнулось в своей работе Бюро, – нереформированная судебная система, непринятое решение о предоставлении НАБУ права на автономное прослушивание", – отметил глава Бюро.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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