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"Вам плохо?": Порошенко поставил на место чиновника в Одессе (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/51_main.1484225664.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/51_tn.1484225664.jpg Власть Президент осадил перебившего его госслужащего

"Вам плохо?": Порошенко поставил на место чиновника в Одессе (видео)

Сегодня, 14:53

Президент осадил перебившего его госслужащего


Во время брифинга в Одессе президент Украины Петр Порошенко жестко поставил на место чиновника, который пытался его перебить во время выступления.

"Опустите руку. Вам плохо? Вы когда потом будете президентом, я вас приглашу и вы выступите вместо меня", – обратился глава государства с чиновнику.

"Извините, но я вам пока что слова не давал. Если вы хотите доложить президенту какю-либо информацию, я вам предоставлю эту возможность", – добавил Порошенко.

Как сообщалось, сегодня в Одессе президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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