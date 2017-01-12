"Вам плохо?": Порошенко поставил на место чиновника в Одессе (видео)
Президент осадил перебившего его госслужащего
Во время брифинга в Одессе президент Украины Петр Порошенко жестко поставил на место чиновника, который пытался его перебить во время выступления.
"Опустите руку. Вам плохо? Вы когда потом будете президентом, я вас приглашу и вы выступите вместо меня", – обратился глава государства с чиновнику.
"Извините, но я вам пока что слова не давал. Если вы хотите доложить президенту какю-либо информацию, я вам предоставлю эту возможность", – добавил Порошенко.
Как сообщалось, сегодня в Одессе президент Украины Петр Порошенко представил нового главу Одесской ОГА Максима Степанова.
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