Властелины Facebook: Названы самые популярные и активные украинские политики

Для украинских политиков соцсети давно не в диковинку: в Facebook присутствуют аккаунты всех лидеров крупнейших партий, где они собрали многотысячную аудиторию. "Корреспондент" решил изучить, насколько значим в наших реалиях этот инструмент и насколько эффективно его используют в Украине.

Одной из важнейших составляющих победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала успешная работа его команды в соцсетях. В украинских реалиях значение соцсетей еще не так велико, как в США. Проникновение интернета ниже, пользователи по большей части молодые и соответственно не самые активные избиратели. Даже функционал того же Facebook у нас не настолько богат, как в США. Но мы быстро догоняем лидера.

В будущем значение соцсетей будет только расти. Те, кто вчера еще был молодежью, игнорирующей выборы, завтра станут зрелыми избирателями.

Одним из самых популярных политиков-блогеров в Украине является президент Петр Порошенко. Конкуренцию ему составляют партнеры по пропрезидентской коалиции в Верховной Раде – представители "Народного фронта".

Также посоревноваться в популярности на "Фейсбуке" с ними могут оппозиционеры, в числе которых Михеил Саакашвили, Юлия Тимошенко, Борис Колесников и Олег Ляшко. При этом у Колесникова более 200 тыс. подписчиков, и по этому показателю он опережает многих лидеров парламентских политсил, вошедших в коалицию.

ТОП-20 самых популярных блогеров, пишущих о политике в Facebook:

Напомним, ранее мы писали об украинских политиках, которые слетали на инаугурацию Дональда Трампа в США и поделились своими фотографиями в Facebook.