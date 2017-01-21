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Властелины Facebook: Названы самые популярные и активные украинские политики http://www.segodnya.ua/img/article/7904/65_main.1485002849.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/65_tn.1485002849.jpg Власть Соцсети стали мощным инструментом в руках политических игроков

Властелины Facebook: Названы самые популярные и активные украинские политики

Сегодня, 14:46

Соцсети стали мощным инструментом в руках политических игроков

&quot;Министр Фейсбука&quot; Арсен Аваков. Фото: Facebook
"Министр Фейсбука" Арсен Аваков. Фото: Facebook

Для украинских политиков соцсети давно не в диковинку: в Facebook присутствуют аккаунты всех лидеров крупнейших партий, где они собрали многотысячную аудиторию. "Корреспондент" решил изучить, насколько значим в наших реалиях этот инструмент и насколько эффективно его используют в Украине.

Одной из важнейших составляющих победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала успешная работа его команды в соцсетях. В украинских реалиях значение соцсетей еще не так велико, как в США. Проникновение интернета ниже, пользователи по большей части молодые и соответственно не самые активные избиратели. Даже функционал того же Facebook у нас не настолько богат, как в США. Но мы быстро догоняем лидера.

В будущем значение соцсетей будет только расти. Те, кто вчера еще был молодежью, игнорирующей выборы, завтра станут зрелыми избирателями.

Одним из самых популярных политиков-блогеров в Украине является президент Петр Порошенко. Конкуренцию ему составляют партнеры по пропрезидентской коалиции в Верховной Раде – представители "Народного фронта".

Также посоревноваться в популярности на "Фейсбуке" с ними могут оппозиционеры, в числе которых Михеил Саакашвили, Юлия Тимошенко, Борис Колесников и Олег Ляшко. При этом у Колесникова более 200 тыс. подписчиков, и по этому показателю он опережает многих лидеров парламентских политсил, вошедших в коалицию.

ТОП-20 самых популярных блогеров, пишущих о политике в Facebook:

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Напомним, ранее мы писали об украинских политиках, которые слетали на инаугурацию Дональда Трампа в США и поделились своими фотографиями в Facebook.
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